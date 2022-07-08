(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da 2020'nin Temmuz ayı içerisinde tasarrufunda 4 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan ve daha sonra “Denetimli Serbestlik” hakkından yararlanırken ispat- ı vücut kuralına uymayan sanık Hasan Taş, çıkarıldığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 ay hapis cezası aldı.

Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın karar duruşmasında kararı Yargıç Murat Soytaç okudu.

Soytaç, Hint keneviri türü uyuşturucu maddenin diğerlerine göre daha hafif bir özellikte olduğunu ve sanığın parçalanmış bir ailede büyüdüğünü belirterek, bağımlılıktan kurtulmak istemesine rağmen başaramadığını kaydetti.

Öte yandan uyuşturucu meselesinin yaygın suçlardan olduğunu, sanığa ceza verilirken kamu menfaatinin düşünülmesi gerektiğini dile getiren Soytaç, Yargıtay'a göre bu tür suçlarda kişisel durumdan çok kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Soytaç, sanığın lehinde ve aleyhindeki tüm olguların değerlendirilmesi sonucu 6 ay hapis cezası aldığını açıkladı.