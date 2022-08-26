Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Flaş Haber
CTP, tercihini yaptı...
Kapat

6 Ayda 1 Milyon TL’den fazla para harcandı… 

EL-SEN Başkanı Çağlan Cesurer, Eski yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek, haklarında şikâyette bulundu. Gündem Kıbrıs’ın elde etiği bilgilere göre, EL-SEN’in karar defteri kayıp. Sendikanın kasasından son 6 ayda 1 Milyon TL’den fazla para harcandı… 

26 Ağustos 2022 Cuma 14:23
711 Okunma
6 Ayda 1 Milyon TL’den fazla para harcandı… 


GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

Ağustos ayının 6’sında gerçekleştirilen EL-SEN Genel Kurulu’nun ardından, sendikada sular durulmuyor. Yapılan harcamalar ardı ardına gelen faturalarda, bir bir ortaya çıkarken, rakamlar ise dudak uçuklattı. Yeni Başkan Cesurer, son 6 ayda EL-SEN’in kasasının boşaltıldığını ve harcanan 1 Milyon TL’nin nerelere nasıl harcandığı ile ilgili hiçbir kaydın bulunmadığına dikkat çekti. 

EL-SEN başkanı Çağlayan Cesurer, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, normal şartlarda Karar Defteri’ni teslim almaları gerektiğini, ancak karar defterinin kayıp olduğunu söyledi. Eski Genel Sekreter ve Yeni Genel Sekreterin karar defterini bulamamasıyla birlikte polise şikâyetçi olduklarını söyleyen Cesurer, 1 hafta sonrasında karar defteri kendilerine teslim edilmediği için yenide polise şikâyetçi olduklarını söyledi. 

Karar Defterinde çok büyük rakamların olduğu ve sendika kasasının “Tam takır kuru bakır” olduğunu kaydeden Cesurer, “Son 6 ayda 1 Milyon TL’yi aşan harcamalar yapılmış ve bunlar karar defterinde yazıyor. Bu harcamaların nereye yapıldığını, usulüne uygun yapılıp yapılmadığını görebilmek için karar defterini görmemiz gerekiyor” dedi. 

Sendikanın tek gelirinin üye aidatları olduğunu, üye maaşlarından “Yüzde 1,5” oranında kesinti yapıldığı ve sendikanın kasasına bu paranın girdiğini söyleyen Cesurer, “Şuanda sendikanın hesapları sıfırlanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

Yapılan olağan kurultayın maliyet faturasının 243 bin TL olduğunu, kendilerine ulaştırılan bu faturanın miktarının neye göre nasıl yapıldığı ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmadığını belirten Cesurer, “Bu ve benzeri ödemeleri yapabilmemiz için karar defterinin bulunması ve kayıtlara geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle polisimizden süratle bu noktada bize yardımcı olmasını temenni ediyorum. Aksi halde ödemelerin hangi karara göre yapabileceğimizi bilemiyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim