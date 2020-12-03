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‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’

İçişleri Bakanlığı’na sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlıya ek tutukluluk.

03 Aralık 2020 Perşembe 18:23
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‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’

İçişleri Bakanlığı’na sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı J.F dün yeniden mahkemeye çıkarıldı, hakkında 7 gün daha tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin  Ergüleç, 10 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa'da M.K ve J.F’nin, yurtdışından gelen ve 6 aylık olan J.M isimli 6 aylık bebeğin evrakları üzerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurularak  sahte KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını da mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ergüleç 6 aylık bebeğin ilk etapta sosyal hizmetlere teslim edildiğini ve bebekle ilgili araştırmaların devam ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı J.F’nin Aids hastası olduğu beyanında bulunduğunu bu nedenle tahlil yapıldığını, ilk testin pozitif çıktığını, ikinci testin sonucunun beklendiğini de belirtti. Polis soruşturma amaçlı zanlı 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı ise soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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