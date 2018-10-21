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6 aylık bebek ile umuda yolculuk

21 Ekim 2018 Pazar 11:47
6 aylık bebek ile umuda yolculuk

Kamalı Haber

Lefkoşa'da bir Suriyeli sığınmacı dramı daha. Ülkemize 6 aylık oğlu ile Suriyeden henüz tespit edilemeyen bir yoldan kaçarak gelen zanlı Mohamed Mutawa ve 6 aylık oğlu ile polise gelerek teslim olan zanlı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Nerkiz olayla ilgili bulguları aktardı. Nerkiz 19 Ekim  tarihinde saat 01.00 raddelerinde Suriye uyruklu zanlı Mohamed Mutawa'nın 6 aylık olan oğlu O.M ile birlikte henüz tespit edilemeyen onaylanmamış bir limandan KKTC'ye giriş yaptığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının yanında bulunan 6 aylık bebeğinin Sosyal Hizmetler Dairesine teslim edildiğini belirtti. Polis memuru Mustafa Nerkiz meselenin yeni olduğunu zanlının KKTC' ye nereden giriş yaptığının henüz tespit edilemediğini, bu yönde soruşturmanın devam ettiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti sonrası söz alan zanlı tek dileğim oğluma iyi bakılması dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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GöçmenMülteciHaber
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