6 aylık hamile hastanın durumu hakkında açıklama

Havadis WEB TV’de yayınlanan Damla Dabis’in yayınlayıp sunduğu Gün Başlarken programına katılan Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Pandemi hastanesi ile ilgili son durumu anlattı.

Vaka sayılarının yükselmesiyle Pandemi Hastanesi’ndeki yoğunluğun ve yükün arttığını belirten Uçaner, bu nedenle temaslıların artık Pandemi Hastanesi’nde muayene edilmeyeceğini, sadece temaslı olup semptom gösteren hastaların Pandemi Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçeceğini belirtti. Temaslı olup Pandemi Hastanesi’ne giden günde 100-150 kişi olduğunu dile getiren Uçaner, bu durumun sistemi zorladığını, zaten gelen bir çok hastanın negatif çıktığını söyledi.

Tedavi gören hasta sayısı 80, 6 aylık hamile hastanın durumu stabil

Pandemi Hastanesi’nde 80 hastanın tedavi gördüğünü belirten Uçaner, geçmiş aylara oranla yoğunluğun çok arttığını, bunun üzerine bazı hastaların hastanelerdeki odalarda tek kalmak istemesinden dolayı zorluk yaşadıklarını belirtti. Yoğun Bakımda yatan hasta sayısının 5 olduğunu söyleyen Uçaner, bir hastanın 29 yaşında 6 aylık hamile olduğunu, hastanın durumunun stabil olduğunu belirtti. 64 ve 74 yaşındaki iki hastanın entübe olduğunu söyleyen Uçaner, yoğun bakımda şuan için ciddi bir sıkıntının yaşanmadığını dile getirdi.

“Hiçbir şekilde aşı seçmeyin”

Aşılanma konusuna da değinen Dr. Uçaner, hiçbir şekilde aşı seçilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Önünüze gelen aşı ile aşınızı yaptırın” dedi.

Gelen aşılar ile nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanacağını söyleyen Dr.Uçaner, Sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarının büyük çoğunluğunun tamamlandığını söyledi. KKTC’ye çok ciddi miktarda aşı geldiğini belirten Uçaner, aşılamanın bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Havadis Gazetesi