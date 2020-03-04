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6 aylık rapor sunuldu

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, 1 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan 30. dönem raporunu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.

04 Mart 2020 Çarşamba 18:14
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6 aylık rapor sunuldu

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, 1 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan 30. dönem raporunu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya gore Meclis Şeref Salonunda gerçekleştirilen kabulde konuşan Dizdarlı, halkın avukatlığını yaptığını ifade ettiği dairenin son 6 aylık raporunu sunduğunu belirterek rapor incelendiğinde idareye yönelik şikayetlerin hangi alanlarda yoğuşlaştığının görüleceğini söyledi.

Dizdarlı, faaliyetlerin sadece daire içerisinde değil, daire dışında da devam ettiğini ifade ederek bu süreç içerisinde personelin eğitimi, uluslararası kuruluşlara üyelikler ve yapılan aktivitelerin rapora dahil edildiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Yönetim DenetçisiOmbudsmanEmine DizdarlıTeberrüken Uluçay
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