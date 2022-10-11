"6 Belediye başkanımızın adaylığının ilanı bu akşam"

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP'nin 47'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün düzenlenecek olan resepsiyona işaret ederek, "6 belediye başkanımızın adaylığının ilanını bu akşam yapacağız.” dedi.