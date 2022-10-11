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"6 Belediye başkanımızın adaylığının ilanı bu akşam"

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP'nin 47'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün düzenlenecek olan resepsiyona işaret ederek, "6 belediye başkanımızın adaylığının ilanını bu akşam yapacağız.” dedi.

11 Ekim 2022 Salı 18:12
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"6 Belediye başkanımızın adaylığının ilanı bu akşam"



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, UBP’nin 47'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün düzenlenen resepsiyon hakkında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu ve yerel seçimlere yönelik önemli mesajlar verileceğini dile getirdi.

Hasipoğlu, UBP’nin tüm örgütleriyle seçime hazır olduğuna vurgu yaparak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının tamamlandığını aktardı.

Hasipoğlu, “6 belediye başkanımızın adaylığının ilanını bu akşam yapacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPOğuzhan Hasipoğlu
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