Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

6 bin 293 araç sürücüsü kontrol edildi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:05
6 bin 293 araç sürücüsü kontrol edildi

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 6 bin 293 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 22 - 28 Temmuz tarihleri arasını kapsayan 1 haftalık sürede kontrol edilen araç sürücülerinin 808’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; “100’ü süratli araç kullanmak, 10’u tehlikeli sürüş yapmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 130’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 16’sı alkollü araç kullanmak, 149’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 73’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 29’u muayenesiz araç kullanmak, 31’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 33’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 181’i diğer trafik suçlarından” rapor edildi.

KKTC’de aynı hafta içinde ise 56 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 34 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri şöyle:

“Süratli araç kullanmak 15, yakın takip 14, kavşakta durmamak 10, dikkatsiz sürüş yapmak 6 ve diğer etkenler 11.

Kazalarda toplam hasar miktarı 341 bin 800 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 21, Gazimağusa 12, Girne 14, Güzelyurt 3, İskele 6.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
KontrolAraçHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlik münhalleri açıklandı!
Öğretmenlik münhalleri açıklandı!
Bağımsızlık İttifakı’ndan Mitsotakis’in ziyaretine protesto…
Bağımsızlık İttifakı’ndan Mitsotakis’in ziyaretine protesto…
İskele ve köylerindeki ilaçlama çalışmaları artırıldı
İskele ve köylerindeki ilaçlama çalışmaları artırıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim