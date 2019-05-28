6 Bin Tl’yi Tasarrufuna Geçiren Kıb-Tek Çalışanı Tutuklandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa şubesinde çalışan A.D. (E-40), elektrik sayacı üzerindeki rakamları değiştirerek, Kuruma yatırılmak üzere aboneden aldığı 6 bin TL’yi tasarrufuna geçirdiği için tutuklandı.
A.D. tutuklandı, soruşturma sürüyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa şubesinde çalışan A.D. (E-40), elektrik sayacı üzerindeki rakamları değiştirerek, Kuruma yatırılmak üzere aboneden aldığı 6 bin TL’yi tasarrufuna geçirdiği için tutuklandı.
A.D. tutuklandı, soruşturma sürüyor.
Bu da garasakaldır değil