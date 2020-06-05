6 cenaze bu akşam getirildi, 12 cenaze ise Pazar sabahı adaya ulaşacak

İngiltere’de korona virüs ya da başka sebeplerden hayatını kaybeden ancak uçak seferleri yapılmadığı için uzun zamandır KKTC’ye getirilemeyen 18 Kıbrıslı Türk’ten 6’sının cenazesi bu akşam adaya geldi.

Korona virüs nedeniyle vefat eden ve vasiyetlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına defnedilmek istediklerini beyan eden 18 Kıbrıslı Türk bugün gözyaşları içerisinde İngiltere’den yolcu edildi.

Cenazeler yarın ve pazar günü toprağa verilecek. KKTC’de defnedilecek olan 10 merhum ve 8 merhumenin yedisi, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

KAYNAK : HABER KIBRIS