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6 Ekim'den itibaren UBAN zorunlu oluyor!

KKTC Merkez Bankası’na bağlı bankaların transfer işlemleri için UBAN (Ulusal Banka Hesap Numarası) kullanımı 06 Ekim 2017 tarihinden itibaren zorunlu hale geliyor.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:31
6 Ekim'den itibaren UBAN zorunlu oluyor!

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, bu tarihten itibaren UBAN yada IBAN içermeyen transfer işlemleri bankalar tarafından gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayarak, banka müşterilerinin olası bir aksaklık veya transfer işlemlerinde gecikme yaşamaması için bankaları ile temasa geçmeleri ve UBAN/IBAN bilgilerini öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

Önal, UBAN (Ulusal Banka Hesap Numarası), para transferlerinin hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için tüm yerel bankalardaki mevcut hesap numaraları yerine kullanılacak bir yapı olduğunu ve müşteri bazında her bir hesap numarasının standart hale getirilmesini sağlayan UBAN; EFT, havale, virman gibi para transferlerinde kullanılması zorunlu olacağını açıkladı.

Olgun Önal bu uygulamaya geçilmesi ile, karışıklığa neden olan, her bir bankaya ait farklı hesap numarası yerine tüm KKTC Bankaları tarafından 28 haneli standart yapıda bir hesap numarası kullanılacağını belirti.

Önal şöyle konuştu;

‘Şube Bankaları uzun süredir TC Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde zaten IBAN kullanıyorlardı. Şube Bankalarının müşterileri IBAN bilgilerini 06 Ekim 2017’den sonra KKTC Merkez Bankası üzerinden yapacakları transfer işlemlerinde aynı şekilde kullanılabileceklerdir.

UBAN’ı nasıl öğrenilecek?

Hesaba ait UBAN numarasını müşterisi oldukalrı bankaya bizzat uğrayarak müşterisi oldukları şubelerinden, bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, Telefon Bankacılığı ve web sitelerinden “UBAN Hesaplama” aracını kullanarak öğrenebilleceklerdir. ‘

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