6 Hasta yoğun bakımda, 2'si entübe!

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner Ses Kıbrıs TV’de Aytuğ Türkkan’ın Kıbrıs’ın Nabzı programına telefonla katılarak Pandemi Merkezi’ndeki son durumla ilgili bilgi verdi.

Uçaner, şu an Pandemi Merkezi’nde 81 hasta bulunduğunu bunların 6’sının yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Uçaner 2 hastanın da entübe edildiğini dile getirdi.

Entübe edilen hastaların aşılı olduğuna vurgu yapan Uçaner, durumlarının kritik olduğunu kaydetti.

Hastaneye hasta akışının çok fazla olduğuna dikkat çeken Uçaner, tek bir doktorun günde 130 hastaya bakmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Artık vaka sayılarının düşmesini arzu ettiklerini dile getiren Uçaner, semptom gösterme sıklığının da arttığına dikkat çekerek, taburcu sayıları artmadığı takdirde Pazartesi gününe kadar hastane kapasitesinin dolacağını dile getirdi.

Aşı çağrısı da yapan Uçaner, ‘aşı hastalığın seyrini değiştirir, aşılı kişilerin iyileşme süreci daha hızlı ve tedaviye daha çabuk yanıt veriyorlar’ diye ekledi.

Kaynak : Ses Kıbrıs

https://www.seskibris.com/haber/7534905/6-hasta-yogun-bakimda-2si-entube