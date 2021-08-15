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6 Hız Tespit Kamerası Pazartesi Devreye Alınıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, Lefkoşa ve Girne ilçe sınırları içerisinde altı (6) adet sürat tespit kamera sistemini 16 Ağustos 2021 Pazartesi devreye alıyor.

15 Ağustos 2021 Pazar 19:32
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6 Hız Tespit Kamerası Pazartesi Devreye Alınıyor

Dikmen-Boğazköy yolunun 1’inci kilometresi, Girne-Lapta Yolu’nun 15’inci kilometresi, Girne-Beylerbeyi Yolunun 2’nci kilometresi, Gaziköy'ün batı girişine ve Girne-Lefkoşa Yolu’nun Ciklos mevkiinde bulunan hız tespit kameraları ile Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, biri Gönyeli Çemberi çıkışına diğeri Boğazköy Kavşağı öncesinde monte edilen hız koridoru (point-to-point kameralar), pazartesi itibarıyla tespit edilen hız ihlallerini polise bildirecek.

Dikmen-Taşken Yolu, Girne-Beylerbeyi Yolu, Gaziköy'ün batı girişi ve Ciklos’taki hız tespit kameraları 50km/s, Girne-Lapta Yolu’ndaki hız tespit kamerası 65km/s ve Lefkoşa-Gire Yolu’ndaki hız koridoru, 100km/s üzerinde sürat yapan araçları tespit edip polise bildirecek.

Sürücülerin gerek şehir içi, gerek şehirlerarası yollarda konan hız sınırlamalarına ve diğer trafik kurallarına uymaları önemle rica olunur.

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