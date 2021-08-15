6 Hız Tespit Kamerası Pazartesi Devreye Alınıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, Lefkoşa ve Girne ilçe sınırları içerisinde altı (6) adet sürat tespit kamera sistemini 16 Ağustos 2021 Pazartesi devreye alıyor.