6 ilçede denetimler yapıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatıyla İlçe Emniyet Kurullarımızın 6 ilçede 18 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu değerlendirme toplantıları sonrasında Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün birçok iş yerinde belediyelermizden alınan destekle birçok iş yeri ve eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Kurullarımızın aldığı kararlar çerçevesinde 19 Ağustos 2020 tarihinde belediye ve polis teşkilatımızdan alınan destekle 6 ilçede yaklaşık 200 iş yeri denetlendi.



Halk sağlığının korunması hususunda, İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde 6 ilçede yoğunlaştırılan denetimler aralıksız devam edecektir. İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadelenin ilk aşamasından beri halk sağlığının korunması, bulaş riskinin azaltılması için 6 ilçede gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra halkımızın bilinçlendirilmesi yönelik de çalışmalar gerçekleştirilecektir. İlçe Emniyet Kurulları’nın koordinesinde, gerek belediyeler gerekse de polis teşkilatımızın katkılarıyla sıklaştırılan denetimlerde, sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda iş yerlerinde hijyen kurallarının uygulanması, girişlerde kayıt tutularak ateş ölçümlerinin yapılması, maske takma zorunluluğu gibi önemli tedbirlerin uygulanması ve denetimi konusunda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.