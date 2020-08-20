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6 ilçede denetimler yapıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatıyla İlçe Emniyet Kurullarımızın 6 ilçede 18 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu değerlendirme toplantıları sonrasında Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün birçok iş yerinde belediyelermizden alınan destekle birçok iş yeri ve eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 13:54
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6 ilçede denetimler yapıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatıyla İlçe Emniyet Kurullarımızın 6 ilçede 18 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu değerlendirme toplantıları sonrasında Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün birçok iş yerinde belediyelermizden alınan destekle birçok  iş yeri  ve eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirildi. 

İlçe Emniyet Kurullarımızın aldığı kararlar çerçevesinde 19 Ağustos 2020 tarihinde belediye ve polis teşkilatımızdan alınan destekle 6 ilçede yaklaşık 200 iş yeri denetlendi.


Halk sağlığının korunması hususunda, İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde 6 ilçede yoğunlaştırılan denetimler aralıksız devam edecektir. İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadelenin ilk aşamasından beri  halk sağlığının korunması, bulaş riskinin azaltılması için 6 ilçede gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra  halkımızın bilinçlendirilmesi yönelik  de çalışmalar gerçekleştirilecektir. İlçe Emniyet Kurulları’nın koordinesinde, gerek belediyeler gerekse de polis teşkilatımızın katkılarıyla sıklaştırılan denetimlerde,  sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda iş yerlerinde hijyen kurallarının uygulanması, girişlerde kayıt tutularak ateş ölçümlerinin yapılması, maske takma zorunluluğu gibi önemli  tedbirlerin uygulanması ve  denetimi konusunda  gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıAyşegül Baybars
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