6 işletme faaliyeti durdurularak mühürlendi

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi’nin, halkın kullanımına açık yeme içme yerlerinde rutin olarak yaptığı hijyen kontrollerinde sağlık koşullarına uygun çalışmadığı gerekçesiyle 4 işyerini, izinsiz faaliyet gösteren bir su otomatı ve bir seyyar gıda satışının faaliyetlerini durdurarak mühürlendiği iletildi. Çalışma koşullarında teknik eksiklikleri ve yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan 3 işyerine süreli kapatma ihbarları verilirken Covid önlemlerine uygun çalışmayan 2 işyeri ile gıda hijyeni koşulları yetersiz bulunan bir işyerine para cezası kesildiği belirtildi.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgide, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 05 Mayıs - 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 202 işyerinin denetlendiği aktarıldı.

Girne Belediyesi, Covid-19 Pandemisinin tüm Dünya’yı etkilemeye halen devam ettiği bugünlerde ticari hizmet veren işletmeleri Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yayınlanan genel Covid önlemlerinin alınmasıyla ilgili resmi kontrollerle takip etmeye ve bu kontrollerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Cezai Yaptırımlar Ve Kaçak Ete Müdahale

Baskın niteliğindeki gece denetimlerine de ağırlık verildiği belirtilirken genel işyeri kontrolleri kapsamında 29 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri yetersiz bulunan gıda hijyeni önlemleri nedeniyle, 2 işyeri de Covid önlemlerini yerine getirmediği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. İnsan sağlığının korunması amacıyla sürdürülen gıda denetimlerinde Girne Belediyesi, sağlık koşullarına uygun çalışmadığı gerekçesiyle 4 işyerini, izinsiz faaliyet gösteren bir su otomatı ve bir seyyar gıda satışının faaliyetlerini durdurarak mühürledi.

Bir kasap dükkanında Polisle birlikte yapılan kontrolde, kaçak olduğu tespit edilen 449,8 kg ete imha edilmek üzere el konulmuştur. Ayrıca bir markette satış koşulları uygun olmayan çeşitli ürünlere de el konulmuştur.

Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışların da Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğünü belirtilen yetkililer, gerek satıcıların satış koşulları gerekse vatandaşın alış verişleri esnasındaki Covid önlemlerinin kontrolü için Sağlık ve Zabıta ekiplerinin görev aldığını belirttiler.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü :

“Açılımların arttığı ve ısınan havaların etkisiyle de sosyal hareketliliğin arttığı bu günlerde tüm Dünya üzerinde etkisi halen devam eden Pandemiden korunmak için tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Ekonomimizin canlılığı hayatın sürdürülebilirliği için ihtiyacımız olan hareketliliği ve sosyalleşmeyi Covid Pandemi önlemleri çerçevesinde yürütmeye özen göstermemiz zaruridir. Bizler belediye olarak işletmelerin Pandemi önlemlerinin alınması konusunda yasal denetimlerini kesintisiz olarak yürütmekteyiz. Ancak, değerli halkımızın da maskelerini, kişisel sosyal mesafelerini ve el hijyenlerini özenle korumaları gerekmektedir. Bu zor süreçlerin yönetilmesi mümkündür. Bunun için halkımız, esnafımız ve yerel yöneticiler olarak iyi bir işbirliğine ihtiyacımız vardır.” dedi.