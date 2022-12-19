6 METRE YÜKSEKLİTEN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Açıklama bu kadar. Metre sayısı ve nihai sonuç budur. Ne gerek var detaya , ne gerek var araştırıp sonuca varmaya.

İnşaattan düşüp hayatını kaybetti. Bu yeterli geliyor.



Ülke genelinde son trend

* Evden kaçma...

*İnşaat sahasından düşüp ölmek.

*Evinde ölü bulunmak...

*Alkolü araç kullanmak...

Denetim yasasının sayfalarda yazılı kaldığı bir ülke olduk. Kime ne oldu? Nasıl oldu? Neden kaçtı? Ne içti? Ne yedi? En son nerede ne yaptı? Hiç bir şeklide bunları sorgulamak, araştırmak bulmak ve kamuoyuna sunmak yok.

Ölen öldüğü yerde, kaçan gittiği yerde. Bir bakıyorsun KAYIP ARANIYOR henüz 14, 15 yaşlarında çocuklar evden kaçıyor 24 saat sonra KAYIP BULUNDU haberi yayınlanıyor. Nereye gitmiş ne yapmış nasıl bulunmuş sıfır açıklama.

Madem ki açıklama yapılmayacak KAYIP haberini duyurmanın ne anlamı var ki. Bu evden kaçan çocuklarımız için birimler kurup aileler ve çocuklar ile iletişim kurup sebepleri araştırılıyor mu?...

HAYIR ...

İstismara uğrayan, tecavüz edilen, darp edilen, tehdit edilen ve hatta pazarlanan insanların olayları patlak verene kadar kimsenin kimseden haberi yok. Olay olur sonra başa tarak aranır. Çoğu zaman da hiç bir şeklide peşine düşülmez.



4 merte, 6 metre yükseklikten düşüp olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kadar, haber bu kadar. Olayla ilğili 2 kişi tutuklandı . Nokta fazlası yok. İnşaat sahibi, iş güvenliği, hüsümetlisi, cinayet şüphesi hiç bir şey detaylı araştırmadan hayat kaldığı yerden devam ediliyor. O inşaatta ölenlerin ardından yapı kaldığı yerden devam ediyor bir sonraki kurbanına kadar.

İnsan hayatına , yaşamına önem verilmeyen bir ülke haline geldik. Birini silahla vurursunuz yıllarca sürer onun davası. Sonuca erken varmak bizim ülkemizin işi değildir. Ama birine bir yumruk salla bak nasıl hemen apar topar alınır karakola götürülür mahkemeye çıkartılır mahkum edilirsiniz. Bir yazı yazınız , bir söylemde bulununuz bakın o zaman nasıl aleyhinize davalar getirilir ve mahkum edilirsiniz.



*İnsanlar patır patır ölüyor soran yok.

*İnşaatlar'da hayatlar bitiyor soran yok.

*Trafikte insanlar ölüyor çare bulan yok.

*Köşeler'de saklı saklı yasaklı madde kullanıyorlar denetim yok.

*İnşaat sahaların'da insanlar ölüyor ama inşaat kaldığı yerden devam ediyor. Takip eden yok..

*Alkole araç kullanıyor hayatlara kast ediliyor denetm yok.



Ayda 2 kez yollarda saklanarak denetim olmaz. İnşaat sahalarında ölenlerin defterleri böyle kapatılmamalı. Hiç bir alanda hiç bir şeklide denetim yok. Yollara çocuk oyuncak araba ayarında koyduğunuz polis araç marketleri komik bir hava yaratmaktan başka bir şeye yaramadı.

İlk gördüğüm gün yok artık oyuncaklar alıp yollara koymuşlar dedim. Bu dahihane diye görünüp asılda rezil bir görüntü yaratan olay kimlerin aklına gelip yapıyorlar şaşıp kalıyoruz.

*Bir yerlerde hayvanlar zehirleniyor denetim yok.

*Marketler aldı başını gidiyor deneyim yok.

*Çocuklar istismar ediliyor denetim yok.

*Birileri işe alınacak GBT soruşturması yok.

* Adaya kim olduğu bilinmeyen insanlar geliyor denetim yok.

*Tarfikte hayatlar bitiyor denetim yok.

Bu ülke de tek var olan şey . Çıkarlarınız, menfaatleriniz, kendi makam ve cepleriniz ve tabi ki şimdilerde ülkenin iki büyük şaheseri KÜLLİYE ve TELEFERİK. Şimdi köy köy sokak sokak gezip tamamen AÇ yaşayan halkınız'dan OY istiyorsunuz. Gözlerinin içerisine bakıp utanmadan sıkılmadan bunu istiyorsunuz.



BİR KİTAP İKİ KEZ OKUNMAZ. BİR FİLM İKİ KEZ İZLENMEZ.

KAPATIN BU DEFTERİ, İZLEMEYİN ARTIK BU SÜRE GELEN YALANLARLAR DOLU FİLMİ...



KARAKUŞ