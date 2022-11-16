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6 Saat elektriksiz kalacaklar...

Gazimağusa’da bazı bölgelere yarın 6 saatlik elektrik verilemeyecek.

16 Kasım 2022 Çarşamba 16:08
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6 Saat elektriksiz kalacaklar...



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

"Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesinin bir kısmı, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Şehit Osman Ahmet İlkokulu, İTÜ, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel ve bölgesi, Palm Beach Askeri postane, Namık Kemal Lisesi, MTG sahası, Petek Pastanesi, Gazi İlkokulu, Canbulat İlkokulu ve Suriçi ."

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