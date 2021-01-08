6 saatlik elektrik kesintisi!

Proje çalışması nedeniyle yarın Aşağı Cengizköy İkinci Etap Sosyal Konut Bölgesi’ne 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.