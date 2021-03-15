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6 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın Gazimağusa’da bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

15 Mart 2021 Pazartesi 13:58
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6 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile 15.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şunlar:

“Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel’e kadar olan bölge ve Suriçi, Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesi, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Gece Kulübü bölgesi,  2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve sınır bölgeleri.”

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