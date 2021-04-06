6 Saatlik Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“7 Nisan 2021 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09.00’dan yaklaşık saat 15.00’a kadar Aydınköy Can-Ber Metal ve civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur”