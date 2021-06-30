Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı

6 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.  

30 Haziran 2021 Çarşamba 14:52
26 Okunma
6 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında; Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun, Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerlerine, Yenikent Vedat Benzinci’nin güney kısmına, Kermiya bölgesinde Şehit Çocuğu Arsalarına, Gönyeli Belediye Binasının Batı kısmına, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesine, Levent İlkokulu Bölgesine ve ÇAM-TOUR civarına elektrik enerjisi verilemeyecek. 

Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi
Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi
Çantadan uyuşturucu çıktı
Çantadan uyuşturucu çıktı
39 yaşındaki şahıs tutuklandı
39 yaşındaki şahıs tutuklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim