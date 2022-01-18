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6 saatlik elektrik kesintisi!

18 Ocak 2022 Salı 15:09
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6 saatlik elektrik kesintisi!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeye ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti 9.00-15.00 saatleri arasında olacak.

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