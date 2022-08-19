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6 saatlik elektrik kesintisi

KIB-TEK, Gazimağusa’da bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

19 Ağustos 2022 Cuma 09:13
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6 saatlik elektrik kesintisi


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00 – 14.00 saatleri arasında Gazimağusa'da elektrik kesintisinin yaşanacağını açıkladı.

Elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler şöyle;

Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi’ne elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

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