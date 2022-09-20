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6 saatlik elektrik kesintisi

20 Eylül 2022 Salı 09:17
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6 saatlik elektrik kesintisi


Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre bugün bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Lapta’da elektrik kesintisi yaşanacak.

Açıklamaya göre kesinti şu bölgelerde uygulanacak:

“Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları ile Başpınar’ın doğusu.”

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