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6 saatlik elektrik kesintisi!

03 Ekim 2022 Pazartesi 12:58
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6 saatlik elektrik kesintisi!



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne bölgesinde yarın 6 saat süreyle Hasan Uzun Petrol'un güneyi, Piyale Paşa Sokak, Ayışığı Sokak ve Yayla Sitesi ile Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Hasan Uzun Petrol'un güneyi, Piyale Paşa Sokak, Ayışığı Sokak ve Yayla Sitesine ve ayni gün saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 03.10.2022 13:00
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