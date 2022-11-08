6 saatlik elektrik kesintisi

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

09 Kasım 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Eski Lefkoşa yolunda,Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları Bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.