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6 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

13 Aralık 2022 Salı 14:42
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6 saatlik elektrik kesintisi!



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

14 Aralık 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Lapta bölgesinde Lapita Hotel Doğusuna elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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