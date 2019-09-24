6 saatlik elektrik kesintisi!

Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün yarın 6 saat elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.