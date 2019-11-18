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6 saatlik elektrik kesintisi!

Meriç Trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:58
6 saatlik elektrik kesintisi!

Meriç Trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova,Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik,Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları,Meriç ve Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar ve Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak

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Anahtar Kelimeler:
6SaatElektrikHaberKıbrıs
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