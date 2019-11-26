Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

6 saatlik elektrik kesintisi!

Yeşilyurt bölgesinde yarın, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

26 Kasım 2019 Salı 17:47
6 saatlik elektrik kesintisi!

Yeşilyurt bölgesinde yarın, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:30 - 15:30 saatleri arasında Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt Öğrenci Yurdu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, ayrıca kesintinin başlagıcı ve bitişinde ise 15 dakikalığına Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı bölgelerin elektrik enerjisi kesik olacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüstemoğlu’nun ölüm sebebi araştırılıyor
Rüstemoğlu’nun ölüm sebebi araştırılıyor
Tecavüz zanlısı yakalandı
Tecavüz zanlısı yakalandı
Hasipoğlu: ‘Somut hiçbir şey çıkmadı’
Hasipoğlu: ‘Somut hiçbir şey çıkmadı’

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim