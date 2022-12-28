Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Bahçeli köyünde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında Bahçeli köyünün tamamına, Bahçeli sahil kısmına ve Bahçeli'nin batısında kalan bölgelere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
KIB-TEK, Bahçeli köyünün tamamına, Bahçeli sahil kısmına ve Bahçeli'nin batısında kalan bölgelere bugün 6 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
28 Aralık 2022 Çarşamba 09:02
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