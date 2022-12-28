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6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

KIB-TEK, Bahçeli köyünün tamamına, Bahçeli sahil kısmına ve Bahçeli'nin batısında kalan bölgelere bugün 6 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 09:02
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6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Bahçeli köyünde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında Bahçeli köyünün tamamına, Bahçeli sahil kısmına ve Bahçeli'nin batısında kalan bölgelere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiBahçeliKIBTEK
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