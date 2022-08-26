6'şar bin euroya Avrupa vaadi!

(Kamalı Haber)

Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarından tutuklanan zanlılar Saidul İslam, Johrul İslam ve Sayyed Ahmed dün sabah mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 06.08.2022 tarihinde Lefkoşa meydana gelen 1. Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi ihlal suçu il ilgili olarak yürütülen soruşturmalar neticesinde huzurda bulunan zanlıların, Abdul Muhıt (E-21-Bangladeş İşçi) ve Abdus Suban(E- 27-Bangladeş- İşçi) isimli şahısları 2022 yılı başlarında Bangladeş’den Avrupa’ya götürmek vaadiyle KKTC'ne getirip bunun karşılığında adı edilenlerden 6’şar bin Euro para alarak adı edilenleri burada çeşitli eğitim kurumlarına kayıt yaptırıp inşaat işlerinde çalıştırdıkları tespit edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili aranmakta olan zanlı Sayyed Ahmed’in 22.08.2022 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlıların yasal statülerinin olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.