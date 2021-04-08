6 sendika bugün tam gün grevde

KTAMS, KAMUSEN KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın yapacağı grevden, 112 Hızır Acil, Diyaliz, Yoğun Bakım ve Acil Servislerde çalışanlar hariç tutuldu.

Grev, Türk Lirası’nın döviz karşısında eridiği, çalışanların alım gücünün düştüğü bir dönemde hükümetin yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek koşulu ile 4 aylığına durdurduğu” gerekçesiyle yapılacak.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, üyelerin sendikaların genel merkezlerinde saat 09.30’da toplanacağını ve kortej şeklinde Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyeceğini açıkladı.