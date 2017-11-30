6 sendikanın gündemi geçiciler

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KTAMS, KTÖS, DEV-İŞ, GÜÇ-SEN, MEMUR-SEN ve HAK-SEN yöneticilerinin, Cumhuriyet Meclisi’nin oy çokluğuyla kabul ettiği geçicilerin kadrolanması ile ilgili yasa hakkındaki görüşlerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yasa, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gerekli hukuki incelemenin ardından, söz konusu yasa ile ilgili olarak hukuk çerçevesinde gereğini yapacağını belirtti.