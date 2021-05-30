Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar
Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2 Şahıs İhraç Edilmeyi Bekliyor
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2...

6'sı yerel 11 yeni vakaya rastlandı

30 Mayıs 2021 Pazar 18:51
481 Okunma
6'sı yerel 11 yeni vakaya rastlandı

Son 24 saatte 6 bin 193 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte toplam 6 bin 193 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 26 kişi taburcu edildi.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6 bin 193 olup, 11 pozitif vakaya rastlanmış 26 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 6 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Balıkesir-1 / Surlariçi-1/ Kaymaklı-2

Girne

Girne Merkez- 2

30 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6193   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 6 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.211.071

Toplam Vaka Sayısı: 7215

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6931

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 251 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 285 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2388

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6428

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRNC records 11 COVID cases
TRNC records 11 COVID cases
Demokrat Parti’nin Akdeniz buluşması
Demokrat Parti’nin Akdeniz buluşması
Fikri Ataoğlu: “Bayram açılımı meyvesini verdi, 4 Haziran’da ülke turizmini açıyoruz”
Fikri Ataoğlu: “Bayram açılımı meyvesini verdi, 4 Haziran’da ülke turizmini açıyoruz”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim