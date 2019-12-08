6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi yapıldı

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konseyi (ICMAP), Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi (WOCMAP 2019) Bafra’da yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Bafra Kaya Artemis Otel’de YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer’in başkanlığında düzenlenen kongreye, 37 ülkeden 250 bilim insanı ile 13 davetli, 83 sözlü ve 113 poster bildiri ile katıldı.

Kongrede, YDÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer de çağrılı bildiriler sundu. Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden çok sayıda araştırmacı da sözlü ve poster bildirileriyle kongreye katkı sağladı.

Kongrede, tıbbi ve aromatik bitkiler, bitkisel ilaçlar, bitkisel esanslar, doğal koku ve tat maddeleri, gıda takviyeleri, fitoterapi, aromaterapi, alternatif tedaviler, doğal tıp konularında son yıllarda gözlenen ticari, yönetsel ve bilimsel gelişmeler konusunda bildiriler sunularak tartışıldı.

Daha önce Avrupa, Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya’da düzenlenen kongre serisinin 7’incisi 2024 yılında Kuzey Amerika’da düzenlenecek.

Öte yandan 2020 yılında “Uluslararası Uçucu Yağlar Sempozyumu” Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Prof. Dr. Başer, kongre bildiri özetlerine www.wocmap2019.org sitesinden ulaşılabileceğini belirterek, kongrede tanıtımı yapılan Uluslararası Uçucu Yağlar Sempozyumu’nun (ISEO 2020), 2020 yılında 6-9 Eylül tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenleneceğini kaydetti.