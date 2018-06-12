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6 yazılı uyarı cezası ile para cezası verdi

Yayın Yüksek Kurulu, 6 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısında yayın raporlarını ele alarak; 4 televizyon kanalına 6 yazılı uyarı cezası; ikinci kez aynı ihlali gerçekleştiren bir televizyon kanalına ise para cezası verme kararı aldı.

12 Haziran 2018 Salı 10:11
6 yazılı uyarı cezası ile para cezası verdi

Değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası ile “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’ne bağlı olarak verilen kararlar şöyle: 

“Kanal T’de, 17 Nisan 2018’de yayınlanan ve sunuculuğunu Kartal Harman’ın yaptığı “Ayaküstü 1 Saat” programında, yasada yer alan “Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak” ve “Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak” maddelerinin ikinci kez ihlal edilmesi nedeniyle 2.000 TL para cezası verilmesine;

Ada TV’de, 2 Nisan 2018’de yayınlanan, sunuculuğunu Cem Kar’ın yaptığı “Ana Haber Bülteni”nde yasada yer alan “Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak” maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;
Diyalog TV’de, 2 Nisan 2018’de yayınlanan “bir otel reklamında yasaklı ürün ve/veya hizmet” yayınlanması nedeniyle, yasada yer alan “Kumar, her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” ile “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’nde yer alan “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz” ve  “Kumar ve her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;

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Yine Diyalog TV’de, 3 Nisan 2018’de yayınlanan magazin görüntüleri içerisinde  “bir otel reklamında yasaklı ürün ve/veya hizmet” yayınlanması nedeniyle, yasada yer alan “Kumar, her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” ile “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’nde yer alan “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz” ve “Kumar ve her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;

Kıbrıs Genç TV’de, 24 Mart 2018’de yayınlanan, ve yapımcılığını Derviş Güler’in yaptığı “İnsanlar ve Anlar” programında, yasada yer alan “Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek”, “Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak”, “Alkol, tütün ve tütün mamülleri”, “Başka yasalar ve tüzüklerle yasaklanmış ürün ve hizmetlerin reklamları” ile “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’nde yer alan “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz” ve “Alkol, tütün ve tütün mamülleri” maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;
Kanal T’de, 27 Mart 2018’de yayınlanan, Bilbay Eminoğlu’nun hazırladığı “Paparazzi” programında, yasada yer alan “Kumar, her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” ile “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’nde yer alan “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz” ve “Kumar ve her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı olarak uyarılmasına; 

Yine Kanal T’de, 9 Nisan 2018’de yayınlanan, “bir otel reklamında yasaklı ürün ve/veya hizmet” görüntüsüne yer verilerek yasada yer alan “Kumar, her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler”, “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’nde yer alan “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz” ve “Kumar ve her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı olarak uyarılmasına karar verilmiştir.”

Konuyu kamuoyu ile paylaşırız.

YYK Basın Bürosu
 

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