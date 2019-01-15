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6 yıl hapis yatacak

Malwina Urszula Szkudlarek, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

15 Ocak 2019 Salı 16:52
6 yıl hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Lokmacı Kapısı’ndan KKTC’ye 25 Kasım 2018 tarihinde, 215 gram 960 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal eden Malwina Urszula Szkudlarek, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu.

Başkan Fadıl Aksun, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Aksun, “Para kazanmak için ülkemizdeki insanların sağlığını tehlikeye atacak şekilde uyuşturucu ithal eden ve aklındaki tek husus para kazanmak gayesi olan sanığa karşı gözlerimizi yummamız mümkün değil” dedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, ithal ettiği uyuşturucu miktarının külliyatlı oluşu, uyuşturucunun dağıtımının sağlanması halinde birçok kişinin zehirlenecek oluşu, uyuşturucuya karşı başlatılan mücadeleyi sekteye uğratmasını, planlı hareket etmesini, sanığın aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Sanığın işlediği suçun 15 yıla kadar hapis öngören çok ciddi ve vahim bir suç türü olduğuna değinen Aksun, bu suçu işleyenlere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Aksun, sanığın dilini bilmediği bir ülkede cezasını çekecek oluşunu, 11 aylık ikiz çocuk annesi oluşunu, suçunu kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koyuşunu lehine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, sanığa oybirliği ile 6 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

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Anahtar Kelimeler:
Malwina Urszula SzkudlarekUyuşturucuIthalLokmacı KapısıHintkeneviriHaberGündemKıbrıs
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