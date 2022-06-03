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6 Yıl Sonra Tutuklandı

08.06.2016 tarihinde saat 12.20 raddelerinde, ayrılmış olduğu eski eşi ile görüştüğü iddiasıyla S.Ş isimli şahsı kullanımındaki telefonla arayıp ölümle tehdit eden H.K, yurt dışında olması nedeniyle 6 yıl sonra 02.06.22 tarihinde KKTC’ ye girişinde tutuklandı.

03 Haziran 2022 Cuma 15:07
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6 Yıl Sonra Tutuklandı

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “telefonda taciz” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren bayan polis memuru Ayşegül Kaya, zanlının 08.06.2016 tarihinde saat 12.20 tarihinde boşanmış olduğu eski eşi ile görüştüğü gerekçesiyle S.Ş isimli şahsa kullanımındaki telefonla arayıp “o kadından uzak dur, sana ölümü tattırırım” diyerek tehdit eden ve yapılan muhaceret kontrolünde yurt dışında olduğu tespit edilerek aleyhinde derdest emri temin edilerek aranan şahıs ilan edilen zanlı, 02.06.22 tarihinde KKTC’ ye dönüşünde tutuklandı.

Zanlıya işlemiş olduğu suçla ilgili kendisine tebliğ edilen yazılı davaya “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini belirten tanık, tahkikatın tamamlandığına değindikten sonra yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olup T.C’ de ikamet eden zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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