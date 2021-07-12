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6 yıl sonra tutuklandı

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Lefkoşa’da 2015 yılında meydana gelen bıçaklama olayı ile ilgili olarak arandığı sırada yurtdışına kaçan zanlı E.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:28
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6 yıl sonra tutuklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 2015 yılında meydana gelen bıçaklama olayı ile ilgili olarak arandığı sırada yurtdışına kaçan zanlı E.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlının, Yaralama, Kanunsuz Bıçak Tasarrufu Taşıma meselesi ile ilgili methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27.12.2015 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Osmanpaşa caddesi üzerinde faaliyet gösteren umumi bir yer olan bir işletme içerisinde Lefkoşa da sakin Z.A'yı konu iş yerinnin güvenlikleri tarafından dışarıya çıkartıldığı gerekçesi ile KKTC'de turist olarak bulunmakta olan Zanlı tasarrufundan bulundurup taşımakta olduğu tespit edilemeyen bıçağı Lefkoşa'da sakin E.G.'nin sol bacağına bir kez sokup çıkarmak sureti ile adı edilenin vahim şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiğini anlattı.

Polis, zanlının 3 Temmuz 2021 tarihinde adaya giriş yapıp tutuklandığını ve öncelikle 7 gün karantinada beklediğini belirtti.

Polis, tahkikatın zanlının adaya girmesi ile yeniden canlandığını ve alınması gereken ifadeler ve şikayetçi ile tanıtım yapılması gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:07
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