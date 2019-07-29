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“60. Dönem Polis ve 14. Dönem İtfaiye Temel Eğitim Kursları” mezuniyet töreni yapıldı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
“60. Dönem Polis ve 14. Dönem İtfaiye Temel Eğitim Kursları” mezuniyet töreni yapıldı

29 Temmuz 2019 tarihinde, saat 11:00’de, Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda “60. Dönem Polis ve 14. Dönem İtfaiye Temel Eğitim Kursları” yemin ve mezuniyet töreni yapıldı. Mezun olan 74 polis memuru ve 26 itfaiye memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldular.

60. Dönem Polis Temel Eğitimi Kursunu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Aykut NERGİZ dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı. Kurs ikincisi Polis Memuru Vahit BAKKAL olurken, kurs üçüncüsü ise Polis Memuru Cihat DOĞAN oldu.

14. Dönem İtfaiye Temel Eğitimi Kursunu ise birincilik ile tamamlayan İtfaiye Memuru Yusuf TAZEOĞLU dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı. Kurs ikincisi İtfaiye Memuru Abdullah GÜNEL olurken, kurs üçüncüsü ise İtfaiye Memuru Hüsnü Batıkan ALİŞ oldu.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğg. Tevfik ALGAN, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğg. Cemal VOLKAN, Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tank Albay Osman AKYILDIZ, Polis Genel Müdürü Süleyman MANAVOĞLU, PGM II. Yardımcısı Hüseyin YEŞİLDAĞLI ile diğer polis yetkililerinin yanı sıra mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

(BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
ItfaiyePolis
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