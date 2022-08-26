60 günlük turist vizesi ile geldi, hırsızlıktan tutuklanıp cezaevine gönderildi!

23-8-22 tarihinde saat 11:10 raddelerinde, Gazimağusa’da Güvercinlik sakini G.T isimli şahsın çalıştığı benzin istasyonunda park halinde duran aracının içerisinde muhafaza ettiği cüzdanda bulunan 600 TL 20 STERLİN ve 85 EURO nakit paranın sirkat edildiğine dair polise yaptığı şikayet üzerine sürdürülen soruşturmada, güvenlik kamerasından yapılan kontrolde F.K isimli şahsın bahse konu araç içerisinden paraları sirkat ettiği belirlenerek tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde “sirkat” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadı ile 1 ayı aşmamak kaydı ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede emir altında şehadet veren polis memuru Mehmet Uyguner, 23-8-22 tarihinde saat 11:10 raddelerinde, Gazimağusa’da Güvercinlik sakini G.T’nin çalışmakta olduğu benzin istasyonunda park halinde olan aracından 600 TL 20 STERLİN ve 85 EURO nakit parasının sirkat edildiğine dair polise yaptığı şikayet doğrultusunda zanlının kameradan 24-8-22 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının suçunu itiraf ettiğini ve sirkat ettiği paranın tamamının bulunarak emare alındığını belirten tanık polis 23-8-22 tarihinde 60 günlük turist vizesiyle KKTC’ye gelen şahsın KKTC’de herhangi bir yasal bağın bulunmaması nedeniyle yargılanıncaya değin merkezi cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şehadeti ve talebi değerlediren yargıç, zanlının her ne şartlarda olursa olsun yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla, 1 ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)