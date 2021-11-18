60 yaşındaki kadını darp ettiler!

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, haklarında dava okunan şahıslar, davaları hazır oluncaya dek ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Olay, 16 Kasım tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Kalkanlı’da sakin isminin başharfleri S.İ. olan kadın, sokak kedilerini beslediği gerekçesi ile 43 yaşındaki Osman Kısaoğlu, adı edilen ile tartıştığı bir sırada yerden aldığı taşı kendisine vurabilecek bir mesafeden müşteki kadın S.İ’nin üzerine atmak suretiyle; 41 yaşındaki Nesrin Kısaoğlu da, henüz tespit edilemeyen bir cismi Sevcan İSTANBULLU’nun üzerine atmak suretiyle ve 28 yaşındaki UlaşTüre’nin ise eli ile Sevcan İSTANBULLU’nun saçlarından çekip sırtına yumruk vurmak suretiyle adı edileni darp ettiler.

Bahse konu şahıslar 17.11.2021 tarihinde tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.