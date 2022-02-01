601 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.923 olup, 601 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 438 kişi taburcu edilmiştir.
248 kişi Lefkoşa, 113 kişi Girne, 141 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 42 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
1 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.923
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 601
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 601
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 438
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.401.142
Toplam Vaka Sayısı: 55.914
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.424
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5318
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5244
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1540
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 430
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 459
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3722
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 120826