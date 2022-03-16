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602 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 11.704 test yapıldı, 602 pozitif vakaya rastlandı, 363 kişi taburcu edildi"

16 Mart 2022 Çarşamba 18:42
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602 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 602 pozitif vakaya rastlanmış, 363 kişi taburcu edilmiştir. 

247 kişi Lefkoşa, 161 kişi Girne, 109 kişi Gazimağusa, 45 kişi Güzelyurt, 36 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

16 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 602         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363     

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.129.166  
      
Toplam Vaka Sayısı: 74.870            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.540   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4127 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34  

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4085 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  749 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1778        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136363

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