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602 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 18.706 test yapıldı, 602 pozitif vakaya rastlandı, 467 kişi taburcu edildi"

11 Şubat 2022 Cuma 18:30
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602 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.706 olup, 602 pozitif vakaya rastlanmış, 467 kişi taburcu edilmiştir. 

274 kişi Lefkoşa, 105 kişi Girne, 148 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 33 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

11 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.706       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 602       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 467     

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.546.308   
      
Toplam Vaka Sayısı: 60.884        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 55.493         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4603      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4526     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1399   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 365   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 410 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3700        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125147

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