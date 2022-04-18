6090 TL Olan Asgari Ücret Yetersiz

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolle ilgili konuşan Erhürman, ‘şu saat oldu protokol hala elimize gelmedi’ dedi.

‘Protokolün halen elimize gelmemiş olmasının nasıl bir anomali olduğunu, bunun ülkenin nasıl yönetildiğini gösteren en temel işaretlerden biri olduğunu altını çizerek bir kez daha söylemek istiyorum’ diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Pazartesi oldu, kaç gün geçti üstünden muhalefet sizden bir kitapçık falan talep etmedi. Derdimiz okuyacağımız metnin okunurluğu meselesi değil. Bir metin var ortada, bu metni bizimle paylaşmanızı ve bizimle bunun içerisinde ne olup bittiği ile ilgili halka bilgi verebilmemizi sağlamanızı istedik. Hala bu saat oldu, protokolün elimizde olması sizi hiç rahatsız etmiyorsa, memleketi bu şekilde yönetmek size göre normalse denilecek bir şey kalmamış demektir”.

“Uzun bir süredir söylediğimiz bir şey var, bu protokollerin zemini kaydı’ diyen Erhürman, şunları kaydetti:

“Bu protokoller Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik kalkınması noktasında işlevsiz hale geldi. Hatta yer yer negatif işler yerine getirmeye başladı. Bununla ilgili sizi defalarca uyardık. Bu noktalara dikkat edin, etmezseniz ya işlevsiz kalacak, ya da negatif işlev olacak dedik. Negatif işlev nerededir bilir misiniz? Kıbrıs Türk maliyesi ve ekonomisi kendisini 4 milyar 250 milyon üzerinden şekillendirirse, ama geçen protokolde olduğu gibi bunun yüzde 50’si gelirse sadece, bu mali ön görüle bilirlik, yatırımlarda ön görüle bilirlik açısından negatif işlev olur demektir. Bu imzalanan protokolde de aynı sorunlar varsa bizim kalkınmamız açısından bu protokol negatif işlev görecek demektir.

Hayat pahalılığı ve 13’üncü maaş tartışmaları…

Protokolle ilgili tartışmaların hayat pahalılığının dondurulup dondurulmayacağı ve 13’üncü noktasında yoğunlaştığını ifade eden Erhürman, bu tartışmaların son derece manasız olduğunu kaydetti.

“Hayat pahalılığı dondurulacaksa, burada alınan kararlarla dondurulacak” diyen Erhürman, ekonomik protokol görüşmelerinde hayat pahalılığının dondurulup dondurulmamasının değil, TL kullanımından kaynaklanan sıkıntının gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi, şunları kaydetti:

“6090 TL olan asgari ücret yetersiz… Görüşmelerde 8 bin TL-9 bin TL konuşulacak. Hangi esnaf bunu verebilecek? Gerekirse maaş desteğini de konuşmak zorunda değil misiniz? Protokolün halen içini görmedik.”