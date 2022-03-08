61 yaşında hırsızlıktan tutuklandı

Polisten yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili şu bilgi verildi:

07.03.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Senova Kebap isimli iş yerinin kapısı hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve iş yerinin mutfağının alçıpandan mamul dış cephesini ve PVC’den mamul pencereleri kasten kırılarak hasara uğratarak yerinden sökülüp çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.Ö.(E-61) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir