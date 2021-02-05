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6184 işverene 12 milyon 368 bin TL’ lik ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından yürütülen Yerel İşgücü İstihdamının Desteklemesi Tüzüğü kuralları çerçevesinde, İstihdam Destek Merkezi tarafından yapılan işveren destek ödemeleri bugün gerçekleştirildi.

05 Şubat 2021 Cuma 14:54
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6184 işverene 12 milyon 368 bin TL’ lik ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından yürütülen Yerel İşgücü İstihdamının Desteklemesi Tüzüğü kuralları çerçevesinde, İstihdam Destek Merkezi tarafından yapılan işveren destek ödemeleri bugün gerçekleştirildi.

BAKANLIK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

İŞVEREN DESTEK ÖDEMELERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından yürütülen Yerel İşgücü İstihdamının Desteklemesi Tüzüğü kuralları çerçevesinde, İstihdam Destek Merkezi tarafından yapılan işveren destek ödemeleri bugün gerçekleştirilmiştir. Yerel İşgücü İstihdamının desteklenmesi tüzüğünün geçici 15. maddesi uyarınca Temmuz 2020-Ekim 2020 dönemlerinde 4 aylık süre ile küçük esnaf olarak nitelendirdiğimiz yanında kendi dahil en çok beş kişi çalıştıran işverenlere yapılan 2000 TL’lik destek ödemesinin Ekim 2020 dönemine ait son kısmı bugün ödenmiştir. Bu çerçevede toplam 6184 işverene 12 milyon 368 bin TL’ lik ödeme yapılmıştır.

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