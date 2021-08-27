Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...
62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz
62 yaşındaki adamdan küçük kıza...
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi

62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz

16 yaşındaki kız çocuğunun göğsünü sıktığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Ağustos 2021 Cuma 13:24
247 Okunma
62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz

(Kamalı Haber)

16 yaşındaki kız çocuğunun göğsünü sıktığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde Lefkoşa’da eski saray sokak üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlının (E-62) aynı bölgede sakin 16 yaşındaki kız çocuğunun sağ eli ile sol göğsünü cinsel davranışla kasten arzusu hilafına sıkmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 23.08.2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aynı tarihte derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, müştekinin ifadesinde zanlının kendisine telefonda mesaj attığını belirttiğini söyleyerek, telefon kayıtlarının inceleneceğini anlattı.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"244 öğretmen münhali için bin 334 kişi yarışacak'
"244 öğretmen münhali için bin 334 kişi yarışacak'
Erhürman: Bu hükümet ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir
Erhürman: Bu hükümet ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim