62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz

(Kamalı Haber)

16 yaşındaki kız çocuğunun göğsünü sıktığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde Lefkoşa’da eski saray sokak üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlının (E-62) aynı bölgede sakin 16 yaşındaki kız çocuğunun sağ eli ile sol göğsünü cinsel davranışla kasten arzusu hilafına sıkmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 23.08.2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aynı tarihte derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, müştekinin ifadesinde zanlının kendisine telefonda mesaj attığını belirttiğini söyleyerek, telefon kayıtlarının inceleneceğini anlattı.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.